Canelo vs Crawford: ¿Cuándo y dónde ver la ceremonia de pesaje?

La pelea del año está cada vez más cerca y con la cuenta regresiva en marcha, este viernes se llevará a cabo la ceremonia de pesaje entre Saúl "Canelo" Álvarez y Terence Crawford.

Canelo Álvarez (63-2-2, 39 nocauts) llega como el campeón vigente de las 168 libras, peso en el que está pactado el combate del próximo sábado.

El tapatío pondrá en juego los cinturones del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), Organización Mundial de Boxeo (OMB), Asociación Mundial de Boxeo (AMB), Federación Internacional de Boxeo (FIB), el título de The Ring y la faja conmemorativa "Tlaxcala II" otorgado por Mauricio Sulaimán, presidente del CMB.

Por su parte, Terence Crawford (41-0-0, 31 nocauts), monarca indiscutido en peso superligero y peso wélter, subirá dls categorías para alcanzar las 168 libras. Su última pelea fue en agosto de 2024, cuando venció a Israil Madrimov por el título superwelter de la AMB.

A continuación, te presentamos los detalles para que sepas a qué hora y dónde ver EN VIVO la ceremonia de pesaje, donde seguramente Canelo cumplirá con el peso pactado como nos tiene acostumbrados y llegue a la T-Mobile Arena con su atuendo AMIRI junto a su familia.

¿Cuándo y dónde ver la ceremonia de pesaje de Canelo vs Crawford en vivo?

- Día: viernes 12 de septiembre

- Hora: a partir de las 19:00 horas (horario Ciudad de México)

- Transmisión: canal de YouTube de UFC, UFC.com, Netflix, canal de YouTube de Netflix, el Instagram de Zuffa Boxing