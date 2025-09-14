Faitelson asegura que la carrera de "Canelo" llegó a su fin

Este sábado, Saúl "Canelo" Álvarez perdió por decisión unánime contra Terence Crawford y dejó ir el título de campeón indiscutido del peso supermediano.

Como era de esperarse, su derrota sirvió como gasolina para los críticos del "Canelo", incluido David Faitelson, reconocido por sus enfrentamientos con el tapatío.

En redes sociales, el conductor de Televisa publicó que "El 'Canelo' dice que toma riesgos... ¿Cuál riesgo? ¿Hacer subir a un boxeador dos divisiones? ¿Cobrar una bolsa de más de 100 millones de dólares? Saúl Álvarez fue siempre un boxeador limitado con una gran capacidad de mercadotecnia. El mito se está acabando".

Cabe recordar que Crawford subió dos categorías de peso para este combate y aún así se convirtió en el primer boxeador en la historia de los cuatro cinturones en unificar campeonatos en tres divisiones.

Por su parte, Canelo aseguró que "una derrota no me define" y que todavía se siente fuerte y contento por el legado que ya dejó en el boxeo.