Canelo Álvarez planea revancha con Crawford tras derrota

En septiembre de este año, Saúl "Canelo" Álvarez perdió sus cinturones de CMB, AMB, FIB y OMB y el mote de campeón indiscutido del peso supermediano, tras caer por decisión unánime ante Terence Crawford. Desde entonces, los rumores sobre su regreso al cuadrilátero han tomado su futuro. Sin embargo, su entrenador, Eddy Reynoso, rompió el silencio y reveló los planes del tapatío.

¿Qué declaró Eddy Reynoso sobre Canelo Álvarez?

En entrevista con TV Azteca, Reynoso confesó que el pugilista mexicano no peleará en mayo, sino que esperará hasta septiembre, donde buscará levantarse de su reciente caída. La icónica revista "The Ring", compartió las declaraciones del entrenador del Canelo. "Canelo quiere la revancha contra Crawford. Queremos hacerla en septiembre, ese es el objetivo, la revancha. Descansaremos en mayo y volveremos en septiembre", fueron las palabras de Eddy Reynoso.

Detalles sobre la próxima pelea de Canelo Álvarez

La expectativa crece entre los aficionados del boxeo, quienes esperan con ansias el regreso de Canelo Álvarez al ring. La revancha contra Crawford promete ser un evento significativo en el calendario deportivo, especialmente tras la derrota sufrida por el mexicano.

Impacto de la derrota de Canelo ante Crawford

La derrota de Canelo ha generado un amplio debate sobre su futuro en el boxeo. Con la confirmación de su entrenador, los seguidores del boxeo están atentos a cómo se desarrollarán los próximos meses y si Canelo podrá recuperar su estatus de campeón.