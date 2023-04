Bivol asegura que "Canelo" Álvarez pone excusas para pelear

Por el momento no hay fecha confirmada para la revancha entre Álvarez y Bivol. Por un lado, el mexicano tiene la pelea confirmada contra John Ryder el 6 de mayo en el Estadio Akron, en Guadalajara, y en la esquina del ruso están las posibilidades de pelear contra Artur Beterbiev o Jaime Munguía.

"No sé exactamente algo sobre la revancha con Canelo. Tengo la meta de ser indiscutido, prefiero pelear por cinturones. Canelo tuvo la opción de revancha y no la utilizó. Ahora va a pelear de nuevo con alguien que no. No sé si quiera pelear conmigo o no, pero no estoy dispuesto a esperarlo. Tengo mi propia meta. Si quisiera, podríamos pelear, lo pudo hacer antes y lo pudo hacer en mayo", agregó el último verdugo de Saúl.