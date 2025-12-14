En septiembre de este año, Saúl "Canelo" Álvarez perdió sus cinturones del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), la Asociación Mundial de Boxeo (AMB); la Federación Internacional de Boxeo (FIB) y la Organización Mundial de Boxeo (OMB), y el mote de campeón indiscutido del peso supermediano, tras caer por decisión unánime ante el estadounidense Terence Crawford.

Desde entonces, los rumores sobre su regreso al cuadrilátero han tomado su futuro. Sin embargo, su entrenador, Eddy Reynoso, rompió el silencio y reveló los planes del tapatío.

En entrevista con TV Azteca, Reynoso confesó que el pugilista mexicano no peleará en mayo, sino que esperará hasta septiembre, donde buscará levantarse de su reciente caída.

La icónica revista "The Ring", compartió las declaraciones del entrenador del "Canelo".

"´Canelo´ quiere la revancha contra Crawford. Queremos hacerla en septiembre, ese es el objetivo, la revancha. Descansaremos en mayo y volveremos en septiembre", expresó Eddy Reynoso.

"Ahorita Saúl anda descansando. Tuvo una operación en el codo izquierdo, salió bien, ya empezó a entrenar. Vamos a ver qué es lo que viene el año que entra", agregó.