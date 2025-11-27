"Canelo" Álvarez es atacado por el papá de David Benavidez

Una de las peleas que más especulación ha generado en el mundo del boxeo en los últimos años es la de Saúl "Canelo" Álvarez contra David Benavidez. Combate que supuestamente no se ha dado porque el tapatío no ha querido.

Ante todo lo que se han dicho estos dos peladores, se le sumó recientemente el padre y entrenador de David Benavidez, quien después de la victoria de su hijo el pasado 22 de noviembre, se encargó de mandarle un mensaje a Canelo.

¿Qué dijo el papá de David Benavidez sobre el Canelo Álvarez?

El padre del Monstruo Mexicano aseguró que si Saúl Álvarez no acepta pelear con su hijo, su legado quedará manchado de por vida. Esto debido a que muchos esperan a que se efectúe este combate, pero hasta la fecha se ha evitado.

El intercambio de indirectas entre los dos ha sido constante en los últimos años. Luego de que Benavidez se volvió el retador por excelencia de las 168 libras, todo apuntaba de que Canelo sería un eventual rival. Sin embargo, el tapatío dejó la división y subió a las 175.

"Creo que cuando Canelo vio la pelea empezó a ver a David mejorando. Quizás se escondió en su armario o algo así, para ser sincero y estaba aterrorizado, porque la persona a la que 'Canelo' no quiere enfrentarse es David Benavidez, el 'Monstruo Mexicano'", aseguró José Benavidez Sr para Fight Hub TV.

"Así que creo que esa sería su sombra por el resto de su vida, porque todos saben que ese era el peleador al que necesitaba enfrentarse y no quería hacerlo", finalizó.