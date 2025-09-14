México se lleva doble oro de Flag football

México se llevó doble oro en el Campeonato Continental de las Américas que organiza la International Federation of American Football (IFAF) que se celebró en Penonomé, Panamá.

Las selecciones de flag football femenil y varonil se quedaron con el oro en una atípica situación que aconteció en el corazón de Panamá. La fuerte lluvia que cayó en Penonomé impidió que la jornada final del torneo se llevara con normalidad, dejando a México con el título en ambas ramas.

La IFAF decidió darle el oro a la selección femenil de México pese a que no pudieron terminar su final ante Canadá. Al momento en el que se detuvo el encuentro el marcador iba 12-0 en favor del conjunto tricolor, con esto como referencia, el comité organizador decidió darle el campeonato al equipo que lidera la quarterback Diana Flores.