"Canelo" vs Crawford: Leyenda del boxeo ve ganador al estadounidense

El reto al que se enfrenta Saúl "Canelo" Álvarez el sábado en el estadio Allegiant logró algo que hace mucho tiempo no sucedía con el campeón mexicano: dividir opiniones y pronósticos del resultado de la pelea. En Terence Crawford (41-0-0, 31 nocauts) está la posibilidad de derrocar al campeón indiscutido del peso supermedio y según Kenny Bayless, histórico referee de boxeo, si la pelea llega a la decisión de los jueces, el favorito será el estadounidense.

Con 75 años y recientemente inducido en el Salón de la Fama del boxeo internacional, Bayless se mantiene en Las Vegas, la capital mundial del pugilismo, y aún recuerda su característica frase antes de una disputa: "Lo que yo diga, ustedes deben obedecer", y bajo ese principio, compartió su pronóstico sobre la batalla de este 13 de septiembre entre dos de los mejores libra por libra del mundo.

"Yo fui referee de los dos en muchas peleas, sé lo que ofrece cada uno, y si tuviera que lanzar una moneda al aire para conocer al ganador, esa sería la mejor forma para decidirme, pero creo que si la pelea llega hasta el final, el favorecido será Crawford; si es por nocaut técnico, será Canelo", confesó en entrevista exclusiva con EL UNIVERSAL Deportes el exárbitro, retirado en 2023.

Para Bayless, la clave es que "Crawford se mueve bien, tiene la habilidad de cambiar rápidamente su postura de izquierda a derecha, tiene un gran movimiento de pies, y con esas habilidades, si Crawford puede controlar la pelea y sumar puntos de forma abundante, puede ganar por decisión", agregó.