Termina su reinado

El segundo cabeza de serie del Masters 1000 en arcilla, Carlos Alcaraz, pisó fuerte al principio pero se vio desbordado por la potente derecha de su rival ruso Andrey Rublev al perder 4-6, 6-3, 6-2 en los cuartos de final del Abierto de Madrid.

Alcaraz, quien ya había pasado apuros para someter en tres sets a Jan-Lennard Struff el martes, no se le vio cómodo y cometió muchos errores al final del duelo en la Caja Mágica.

"El partido tan largo e intenso ante Struff me pasó factura porque hacía tiempo que no competía a ese nivel", comentó Alcaraz. "También estoy resfriado, pero lo principal es que he estado mucho más débil mentalmente de lo normal.

Añadió que Rublev "jugó realmente bien, su servicio fue increíble y me dio pocas oportunidades, que yo no pude aprovechar".

Fue el primer torneo disputado por el español de 20 años tras perderse las paradas en Montecarlo y Barcelona — en el comienzo de la gira europea en arcilla — debido a una lesión en el antebrazo derecho. Alcaraz llegó a Madrid diciendo que saldría contento con disputar tres o cuatro partidos en la capital española.

Abajo en el tercer set, Alcaraz se frotó el antebrazo durante una pausa. Usó una manga larga en el brazo lesionado.

"Estaba pensando constantemente en si sentía algo extraño cada vez que pegaba una derecha, así que necesito trabajar duro los próximos días si quiero ir a Roma habiéndome quitado eso de la cabeza y pudiendo golpear de forma normal con mi drive", dijo Alcaraz.

Alcaraz buscaba convertirse en el primer jugador en conquistar el torneo en tres ocasiones seguidas. No había perdido en territorio español desde 2021.

Rublev, quien intenta atrapar su segundo título Masters 1000 tras consagrarse en Montecarlo el año pasado, enfrentará al estadounidense Taylor Fritz en las semifinales.

El número ocho del mundo se plantó firme desde el comienzo y amansó a Alcaraz con una descarga de 30 tiros ganadores.

"El saque me salvó muchas veces hoy", indicó Rublev. "La clave fue que estuve calmado durante todo el partido. No dije una sola palabra, incluso cuando estaba perdiendo. Ahí estuvo la clave y pude sacar mejor hacia el final".

CERÚNDOLO SE DESPIDE

La marcha del argentino Francisco Cerúndolo llegó a su fin al perder 6-1, 3-6, 6-3 ante Fritz, el 12do cabeza de serie. Friz llegó a las 250 victoria en la gira y se convirtió en apenas el tercer estadounidense que alcanza una final en Madrid, y el primero desde Robby Ginepri en 2005. Andre Agassi ganó el título 2002.

Cerúndolo, quien venía de sorprender a Alexander Zverev (5to del ranking) en la cuarta ronda, buscaba meterse en su segunda semifinal de un ATP 1000.

SINNER SE RETIRA POR LESIÓN

El torneo se quedó sin su máximo cabeza de serie cuando Jannik Sinner anunció su baja horas antes de su partido de cuartos de final por una lesión en la cadera derecha que venía arrastrando. El italiano iba a enfrentar al canadiense Felix Auger-Aliassime.

Segundo en el ranking, Sinner tenía en Madrid la oportunidad de acercarse al número uno Novak Djokovic en una temporada en la que conquistó su primer título de Grand Slam en Australia, y siguió con los títulos en Rotterdam y Miami.

SABALENKA AVANZA

La campeona defensora Aryna Sabalenka derrotó a la adolescente Mirra Andreeva por segundo año seguido en Madrid para avanzar a las semifinales del cuadro femenino.

Segunda cabeza de serie del torneo, Sabalenka no afrontó bolas de quiebre al imponerse 6-1, 6-4. También venció en sets corridos derrotado a la rusa de 17 años en la cuarta ronda el año pasado.

En un duelo de kazajas, la cuarta preclasificada Elena Rybakina levantó dos bolas de partido rumbo a la victoria 4-6, 7-6 (4), 7-5 ante Yulia Putintseva para citarse con Sabalenka en las semifinales.

La campeona de Wimbledon en 2022 le dio la vuelta al duelo tras quedar abajo 5-2 en el tercer set. También quedó un quiebre abajo en el inicio del segundo parcial. Rybakina lleva ocho victorias al hilo y lidera la gira con su foja de 30-4 esta temporada.