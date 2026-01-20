México refuerza vacunación contra sarampión

En el marco del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, tras el asesinato del alcalde Carlos Manzo, el gobierno aplica vacunas contra el sarampión ante un brote en el país.

Acciones de la autoridad ante el brote de sarampión

En el municipio de Marcos Castellanos, se realizó la Feria del Bienestar en la que se brindaron alrededor de 6 mil atenciones, coordinadas por la Secretaría de Gobernación (Segob) con la participación de 33 dependencias del Gobierno de México y de autoridades estatales y municipales.

Además de la vacuna contra el sarampión, se aplicaron dosis contra rubéola, tétanos, rotavirus, hepatitis A, hepatitis B, y se brindó también atención médica y toma de presión arterial.

Detalles de la Feria del Bienestar en Marcos Castellanos

En la Feria del Bienestar se facilitó el acceso a programas sociales, trámites administrativos a las familias michoacanas y becas. Además, se realizaron actividades culturales y recreativas.

David Kershenobich, titular de la Secretaría de Salud (SSa), aseguró en la mañanera de este martes que ante el brote de sarampión registrado, hay vacunas suficientes para los próximos dos años.

Señaló que hay 23 millones 529 mil vacunas disponibles. "Tenemos el número suficiente de vacunas para los próximos dos años", garantizó.

Cifras sobre la disponibilidad de vacunas en el país

Recordó que los grupos a vacunar en sarampión son de uno a 18 meses; población rezagada, de dos a nueve años; personal de salud y educativo; jornaleros agrícolas y aplicación de "dosis cero" para niños de seis a 11 meses de edad.

Hasta el momento, dijo, se han aplicado 11 millones 853 mil dosis, "un número importante".

El titular de la SSa señaló que en Jalisco está el brote "más importante" con mayor número de casos. Michoacán y Guerrero también tienen un número significativo de casos, indicó.