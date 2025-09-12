Precio de los boletos para la pelea del "Canelo" y Crawford

La pelea de Saúl "Canelo" Álvarez contra el estadounidense Terence Crawford marcará la primera vez que el estadio Allegiant, hogar de los Raiders de la NFL, sea sede de una cartelera de boxeo, y por supuesto, se espera que un lleno superior a los 65 mil espectadores para apoyar al campeón indiscutido del peso supermediano.

Las Vegas es territorio de Canelo y no hay terreno que le quede chico. No es la primera vez que pelee en un estadio, ya lo hizo en campos como el estadio Akron de Guadalajara, el Hard Rock de Miami o el AT&T de Dallas. Ahora, va a tomar por asalto el Allegiant, sede del Super Bowl LVIII.

Aunque la venta de entradas se llevó a cabo de forma oficial a través de Ticketmaster a partir del 18 de julio, aún existe la forma de conseguir entradas para todos aquellos que hayan realizado el viaje a Las Vegas.

En la última conferencia de prensa llevada a cabo este jueves en la T-Mobile Arena, una pareja de mexicanos confesó que gastaron hasta 50 mil dólares por sus boletos.

A continuación, te presentamos cuánto cuestan los boletos para ver la pelea de Saúl 'Canelo' Álvarez y Terence Crawford.

¿Cuánto cuestan los boletos para ver la pelea del "Canelo"?

En el sitio de Ticketmaster puedes encontrar boletos que van desde los 452 hasta los mil 935 dólares (sin cargos por servicio), es decir, entre 8 mil 361 y 35 mil 794 pesos mexicanos.

Sin embargo, existe la opción de comprar entradas con experiencias VIP, donde por 999 dólares (18 mil 480 pesos), tendrás acceso preferencial al estadio Allegiant y un boleto conmemorativo de la pelea; por 3 mil 699 dólares (68 mil 426 pesos mexicanos), tendrás acceso al After-Party y una zona preferencial de asientos; por 14 mil 999 dólares (277 mil 460 pesos), tendrás acceso a conferencia de prensa y una foto ringside.

En páginas de reventa conocidas en Estados Unidos como StubHub, hay boletos desde 310 dólares (5 mil 734 pesos) y otros, en segunda fila, ofertados en 40 mil dólares (739 mil 942 pesos mexicanos).