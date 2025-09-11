Nuevos reyes del tenis

Carlos Alcaraz tiene 22 años y ya suma seis títulos de Grand Slam. El italiano Jannik Sinner es dos años más grande que el español y acumula cuatro trofeos de esta categoría.

Gracias a esos resultados son identificados ya como el Big 2, es decir la nueva versión de los grandes del tenis que conformaron el denominado Big 3 y hoy son leyendas del deporte blanco y mundial, el suizo Roger Federer, el también ibérico Rafael Nadal, retirados ambos, y el serbio Novak Djokovic, aún activo.

A Alcaraz se le ha negado el Abierto de Australia, que se juega en cancha dura, mientras que a Jannik la arcilla de Roland Garros.

Carlos y Jannik son los líderes de la nueva generación del tenis y se les augura muchos triunfos, como lo advirtió Rod Laver, el tenista varón más reciente en ganar los cuatro Grand Slam el mismo año en dos ocasiones, en 1962 y 1969.

BIG 3 (FEDERER, NADAL Y DJOKOVIC)

Roger Federer, Rafael Nadal y Novak Djokovic dominaron el circuito ATP durante casi dos décadas repartiéndose 66 trofeos de Grand Slam (Abierto de Australia, Roland Garros, Wimbledon y US Open) y alternándose la cima del ranking mundial.

El césped fue la superficie que dominó el helvético; la cancha dura era en la que mejor desempeño tenía el serbio, mientras que el ibérico acaparó prácticamente todo en arcilla. Por eso fueron los grandes protagonistas de Wimbledon, Australia y Roland Garros, respectivamente, y de ahí el calificativo de integrar el Big 3, una especie de club muy exclusivo que terminó con el retiro de Federer, en 2022, y al que le siguió Nadal, en 2024, y que parece imposible de repetirse.

Los tres también se alternaron los títulos de los segundos torneos en importancia en el calendario, es decir los Masters 1000. Salvo Federer, Rafa y Nole jugaron el Abierto Mexicano de Tenis, Nadal varias veces, de hecho el tercer título de su carrera lo obtuvo en Acapulco, y Djokovic sólo lo jugó en 2017.

Por si eso fuera poco, los tres son medallistas olímpicos. El español ganó el Oro en Beijing 2008 y Novak en París 2024, además de tener el Bronce de Beijing; Roger se colgó la Plata olímpica de Londres 2012.



