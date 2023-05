Nacho Beristáin minimiza al "Canelo" Álvarez

En la antesala de la pelea entre el tapatío Saúl " Canelo " Álvarez y el británico John Ryder, las críticas no se detienen para el boxeador mexicano y esta vez, son de parte de un histórico personaje del pugilismo mexicano, el veterano entrenador Nacho Beristáin .

OPINA

Quien fuera entrenador de Juan Manuel Márquez y Ricardo "Finito" López, conversó con el medio especializado en boxeo 'Izquierdazo' y lanzó fuertes mensajes contra el actual campeón indiscutido del peso supermediano, asegurando que no podría llenar el estadio Azteca tal y como lo hizo Julio César Chávez cuando peleó contra Greg Haugen ante más de 110 mil personas.

"Simplemente no se puede hacer una comparación, porque el estadio Akron es una cosa y el Estadio Azteca es otro rollo. Meter lo que metió Vicente (Saldívar) ahí, lo que metió Chávez (Julio César) ahí, es totalmente diferente a lo que va a pasar ahora. No invitaron ocho mil personas y boletos regalados, no invitaron ni madre, la gente pagó por ir a ver la función de Chávez. Vicente Saldívar y Wiston metieron 90 mil personas voluntariamente sin regalar nada, está muy cab...", agregó don Nacho sobre la iniciativa que tomó el gobierno de Jalisco para regalar boletos.

"Simplemente no se puede hacer una comparación, porque el estadio Akron es una cosa y el Estadio Azteca es otro rollo. Meter lo que metió Vicente (Saldívar) ahí, lo que metió Chávez (Julio César) ahí, es totalmente diferente a lo que va a pasar ahora. No invitaron ocho mil personas y boletos regalados, no invitaron ni madre, la gente pagó por ir a ver la función de Chávez. Vicente Saldívar y Wiston metieron 90 mil personas voluntariamente sin regalar nada, está muy ca..."

Asimismo, Beristáin aseguró que el "Canelo" no entra en la privilegiada lista de leyendas e ídolos del pueblo mexicano en cuanto a boxeo se refiere.

"El Toluco López, Ratón Macías, Vicente Saldívar y Chávez, cada uno en su etapa, son peleadores ídolos del boxeo mexicano, auténticos. Al Ratón increíblemente había ancianitas que salían a la calle y ponían una veladora para que el Ratoncito ganara y que no le pasara nada, eso es increíble, esos son los auténticos, los verdaderos ídolos del boxeo mexicano, no los prefabricados".

Finalmente, realizó un análisis sobre el estilo del tapatío y lanzó un mensaje contundente para quienes lo comparan con el 'Gran Campeón' Julio César Chávez.

"Para mi gusto, ojalá que no se ofenda la gente, para mi gusto yo creo que le falta poquito más de técnica; yo creo que parece que el tiempo ya se le viene encima y va a tener muchas dificultades, pero nunca rebasó la gran calidad de Julio César Chávez", sentenció.