Oliver Bearman destaca en el Gran Premio de México 2025

El británico de 20 años, Oliver Bearman, dio la batalla del año para su equipo, la escudería americana propiedad del empresario Gene Haas, entregándole con su cuarto lugar, no sólo su mejor resultado de la temporada sino igualando lo conseguido en el lejano Gran Premio de Austria de 2018, cuando el francés Romain Grosjean finalizó en la misma posición.

El británico que corre su primera temporada en Fórmula 1 ha sido un gran acierto para Haas, ubicándose con un auto complicado dentro del top 10 en siete carreras:

Décimo en Japón y Baréin, noveno en Singapur y Austin, octavo en China, sexto en Países Bajos y cuarto en México, entregándole al equipo 32 de sus 62 puntos actuales, dos unidades por delante de su experimentado compañero de equipo, el francés Esteban Ocón que ya suma doce temporadas en la máxima categoría.

¿Qué antecedentes tiene Oliver Bearman en la F1?

Bearman ingresó al programa de desarrollo de Ferrari en 2022, luego de coronarse en la Fórmula 4 alemana e italiana de 2021. Un año después ingresó a Fórmula 2 donde sumó cuatro victorias.

En 2024 ya como piloto de reserva de la escudería italiana, dio literalmente el salto a la F1, cuando luego de que el español Carlos Sainz sufriera una apendicitis previa al GP de Arabia Saudita, el inglés ocupó su lugar para tener un debut soñado con un séptimo lugar.

Este fin de semana en el Gran Premio de México pasó a la Q3 del sábado en décimo lugar pero arrancó un lugar adelante por una penalización de cinco posiciones que Carlos Sainz pagaba del GP de Estados Unidos.

En el arranque, Bearman avanzó hasta el sexto puesto y luego un contacto entre el Ferrari de Lewis Hamilton y el Red Bull de Max Verstappen lo catapultó al tercer lugar, el cual sostuvo más de la mitad de la carrera, pero las estrategias en pits le devolvieron a Verstappen.

¿Cómo fue la carrera de Bearman en el Gran Premio de México?

Bearman soportó las últimas vueltas el embate del McLaren de Oscar Piastri que venía decidido a no perder más puntos ante el triunfo de su compañero de equipo Lando Norris, pero un Virtual Safety Car en la última vuelta lo neutralizó dejándolo sin esperanzas de rebasar al Haas.

Bearman pudo respirar y firmar un resultado dorado para un equipo acostumbrado a la parte baja de la parrilla, en tanto que la F1 confirmó en el británico a una futura estrella.