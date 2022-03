Barty, la mejor clasificada, se retira a los 25 años, se va en sus propios términos

Ella también se retiró en sus propios términos. A la edad de 25 años, solo dos meses después de ganar el título del Abierto de Australia.

El anuncio sorprendió al mundo del tenis el miércoles.

"Solo sé que en este momento, en mi corazón, para mí como persona, esto es correcto", dijo Barty, con voz temblorosa a veces, durante un video de seis minutos publicado en su cuenta de Instagram el miércoles en Australia.

Al decir que era hora de "perseguir otros sueños", Barty , quien anunció su compromiso con el aprendiz de golf profesional Garry Kissick en noviembre, dijo que ya no se siente obligada a hacer lo que sabe que se requiere para ser lo mejor que puede ser en el tenis.

"Es la primera vez que lo digo en voz alta y, sí, es difícil de decir", dijo Barty durante una entrevista informal con su ex pareja de dobles, Casey Dellacqua. "Ya no tengo el impulso físico, el deseo emocional y todo lo que se necesita para desafiarte a ti mismo al más alto nivel. Estoy agotado.

Esta no es la primera vez que Barty se aleja del tenis: fue campeona junior de Wimbledon a los 15 años en 2011, presagiando una carrera profesional prometedora, pero dejó la gira por completo durante casi dos años en 2014 debido al agotamiento, abrumada por la presión y Viaje requerido.

Jugó al cricket profesional en Australia, luego volvió a tomar una raqueta y volvió a su otro deporte.

Barty ganó campeonatos importantes individuales en tres superficies diferentes: en tierra batida en el Abierto de Francia de 2019, en césped en Wimbledon el año pasado y en las canchas duras de Melbourne Park en enero, convirtiéndose en el primer jugador australiano en 44 años en triunfar en el torneo de Grand Slam de la nación.

Pero no ha jugado un torneo desde que la siete veces campeona de individuales de Grand Slam, Evonne Goolagong Cawley, su mentora e ícono del tenis indígena y australiano, le entregó su trofeo del Abierto de Australia, después de una victoria final en dos sets sobre Danielle Collins.

"Apoyo tanto a Ash que hace lo que la hace feliz", dijo Goolagong Cawley a The Associated Press. "No puedo esperar a ver qué sucede en el próximo capítulo de la vida de Ash y qué la ayuda a lograr sus sueños".

Barty ganó 15 títulos a nivel de gira en individuales y 12 en dobles desde que se convirtió en profesional por primera vez en 2010. Pasó 121 semanas en el número 1 de la clasificación, incluidas las últimas 114 seguidas.

Su anuncio fue aún más sorprendente desde la perspectiva de la cancha dada su reciente racha de éxitos: Barty había ganado 25 de sus últimos 26 partidos y tres de sus últimos cuatro eventos.

Solo otra mujer se ha alejado del deporte mientras estaba en la cima de la clasificación de la WTA: Justine Henin era la número 1 cuando se retiró en mayo de 2008.

En un comunicado emitido por la WTA, el CEO Steve Simon llamó a Barty "el competidor definitivo".

Durante su sabático de 21 meses del tenis cuando era adolescente, Barty jugó al cricket con el Brisbane Heat de la Women's Big Bash League. Regresó al tenis en mayo de 2016, jugando un evento ITF de $50,000 en Eastbourne.

Un año después, ocupó el puesto 88; a fines de 2017, Barty era un miembro establecido del top 20.

"Sé que he hecho esto antes", dijo Barty con una sonrisa en el video de retiro, "pero con un sentimiento muy diferente. Estoy muy agradecido con todo lo que el tenis me ha dado. Me ha dado todos mis sueños, y más, pero sé que ahora es el momento de alejarme y perseguir otros sueños y, sí, dejar las raquetas".

Una derrota en semifinales ante Petra Kvitova en Doha en febrero fue el último partido que jugó en 2020; Barty se quedó en casa en Australia durante el resto de la temporada cuando surgió la pandemia mundial.

Después de seis meses en la carretera en 2021 y después de ganar cinco títulos, incluido Wimbledon, Barty terminó su temporada abruptamente después de una derrota ante Shelby Rogers en el US Open.

"Wimbledon el año pasado cambió mucho para mí como persona y para mí como atleta", dijo Barty. "Cuando trabajas tan duro toda tu vida por un objetivo: poder ganar Wimbledon, que era mi sueño, el único sueño verdadero que quería en el tenis, eso realmente cambió mi perspectiva".

Ella describió lo que denominó un "sentimiento visceral" después de Wimbledon sobre tal vez estar lista para seguir adelante, pero también se describió a sí misma como no "completamente satisfecha". Su victoria en el Abierto de Australia satisfizo otro vacío, y Barty dijo que estaba completamente consciente de que "mi felicidad no dependía de los resultados".

Barty fue una de las jugadoras más populares de la gira y muchos la elogiaron cuando se retiró el miércoles.

"Ash, qué puedo decir, sabes que tengo lágrimas, ¿verdad?" tuiteó Simona Halep . "Amigo mío, te extrañaré en la gira. Fuiste diferente y especial, y compartimos algunos momentos increíbles. . . Sé feliz y disfruta tu vida al máximo."

Madision Keys publicó: "Un tenista increíble pero, lo que es más importante, una de las personas más amables del circuito".

Alicia Molik, entrenadora del equipo de la Copa Billie Jean King de Australia, dijo que la decisión de Barty fue "inusual, retirarse en la cima".

"Es bastante valiente, es bastante noble", dijo Molik. "Qué atleta, qué pionero y qué modelo a seguir".

Andy Murray tuiteó: "Feliz por (at) ashbarty, destrozado por el tenis, qué jugador".

Las palabras finales de Barty, al menos por ahora —planea una conferencia de prensa en Brisbane el jueves— llegaron al final del video.

"Nunca, nunca, nunca dejaré de amar el tenis", dijo. "Siempre será una parte importante de mi vida, pero ahora creo que es importante que pueda disfrutar de la siguiente fase de mi vida como Ash Barty, la persona, no como Ash Barty, el atleta".