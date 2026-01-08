"Bandido", estrella mexicana en EU sorprende a niños de Torreón

CIUDAD DE MÉXICO.- La lucha libre mexicana ha exportado en los últimos años a grandes referentes del deporte a varias partes del mundo, quienes con su talento se han ganado un lugar en el corazón de los fanáticos.

Uno de ellos es, sin duda alguna, Bandido, gladiador de AEW en Estados Unidos, quien con su espectacularidad se ha convertido en uno de los principales luchadores de la compañía.

¿Qué hizo Bandido en su barrio durante el Día de Reyes?

A pesar de la fama alcanzada tan lejos de casa, el enmascarado no olvida sus orígenes y recientemente se volvió viral al tener un gesto con niños en su natal Torreón, Coahuila.

El esteta, que ha luchado en la Arena México, visitó su barrio en pleno festejo del Día de Reyes Magos. Además de regalar una función a los niños, les entregó juguetes e incluso partió la tradicional rosca.

Acciones de Bandido en Torreón para celebrar con niños

El gesto del luchador no pasó desapercibido para los aficionados, quienes aplaudieron la acción y le desearon el mayor éxito en 2026.