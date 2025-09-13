IndyCar descarta carrera en México por Mundial 2026

La IndyCar descartó a la Ciudad de México como una sede para el calendario de la Temporada 2026.

El serial estadounidense reveló que el impacto del Mundial de la FIFA el próximo año, en el que la capital mexicana será una de las tres ciudades sede en el País, impidió que se llevara a cabo una fecha en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

"Durante más de un año, hemos trabajado arduamente para traer la IndyCar al Autódromo Hermanos Rodríguez. Si bien se logró un progreso considerable junto con el grupo operativo del recinto y nuestro posible promotor, el impacto significativo de la Copa Mundial del próximo año resultó ser demasiado difícil para garantizar un evento exitoso dadas las fechas disponibles para el verano.

"Si bien deseamos competir en México, también queremos asegurarnos de que todos los involucrados sientan que las condiciones están dadas para planificar un fin de semana de carreras de clase mundial y altamente atractivo. Seguiremos trabajando para traer nuestras carreras a México y esperamos que un evento esté programado en cuanto se presente la oportunidad adecuada", señaló Mark Miles, presidente y director ejecutivo de Penske Entertainment Corp en un comunicado.

El regio Pato O'Ward lamentó que no se pudiera correr el próximo año en la Ciudad de México y mantiene la esperanza de correr ante sus connacionales.

"Nadie desea una carrera en México más que yo, pero queremos crear un evento increíble y duradero. Eso requiere la fecha y el año adecuados para que los aficionados y patrocinadores apoyen plenamente nuestro deporte. Estoy motivado para seguir adelante con este esfuerzo y participar en una futura carrera en mi país", dijo O'Ward.

La próxima campaña de la IndyCar presentará como nueva fecha el Gran Premio de Arlington, que se llevará a cabo en las calles de la ciudad texana y su trazado pasará alrededor del estadio de los Cowboys, de la NFL, y de los Rangers, de la MLB.

Otro de los cambios en el calendario fue la salida del The Thermal GP, que se llevó a cabo las últimas dos temporadas en un resort en California.