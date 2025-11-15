Auger-Aliassime vence a Zverev

Felix Auger-Aliassime venció al dos veces campeón Alexander Zverev y aseguró el viernes el último lugar en las semifinales de las Finales ATP.

¿La recompensa del canadiense? Enfrentar a Carlos Alcaraz, quien acaba de reclamar el puesto número 1 del ranking de fin de año tras ganar sus tres partidos de grupo.

"Este es un torneo de alto valor", aseguró Auger-Aliassime. "Es como una gran final y cuando veces la lista de campeones tienen que haber muchos número 1".

"Quieres estar en la final, pero tendré que superar a un gran jugador para hacerlo. Tomaré el riesgo de ser necesario".

El octavo cabeza de serie, Auger-Aliassime, ganó 6-4, 7-6 (4) para unirse a Jannik Sinner como los dos tenistas que avanzaron en el grupo Bjorn Borg. Anteriormente, Sinner completó una barrida de sus partidos de todos contra todos al despachar al ya eliminado Ben Shelton 6-3, 7-6 (3).

Sinner enfrentará a continuación al séptimo cabeza de serie, Alex de Minaur. La final es el domingo. El tercer cabeza de serie, Zverev, y Auger-Aliassime sabían que el vencedor avanzaría a las semifinales.

Auger-Aliassime pareció manejar mejor los nervios que Zverev, especialmente en el segundo set, aunque desperdició tres puntos de set en el primero, antes de llevárselo en el cuarto.

Zverev no logró convertir ninguna de sus cuatro oportunidades de rompimiento y cometió 18 de sus 27 errores no forzados en el segundo set, durante el cual gesticuló repetidamente hacia su equipo en aparente frustración.

Envió un fácil devolución a la red, otorgando a Auger-Aliassime dos puntos de partido. El canadiense necesitó solo uno, ya que Zverev envió largo un golpe de derecha.

Será la primera aparición de Auger-Aliassime en las semifinales del evento que marca el fin de la temporada para los ocho mejores jugadores.

Sinner impecable

Después de ver a Alcaraz levantar el trofeo para el jugador número uno poco antes de su partido, Sinner demostró que seguía siendo el hombre a vencer en Turín.

Animado por un público local entusiasta, el campeón defensor completó una fase de grupos impecable. Sinner no ha perdido un set, ni un juego de servicio, en toda la semana. El italiano tampoco perdió un set en sus cinco partidos el año pasado camino al título.



