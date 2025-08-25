Real Oviedo retorna a LaLiga tras 24 años de ausencia

El Real Oviedo regresó a la máxima categoría del futbol español, luego de 24 años de ausencia.

De la mano del Grupo Pachuca, los Oviedistas consiguieron ascender a LaLiga para la temporada 2025-26.

En su vuelta a la primera división de España, el conjunto carbayon perdió (2-0) ante el Villarreal en el estadio de La Cerámica.

Para la segunda jornada, el Real Oviedo de Veljko Paunovi?? tendría la dura visita que nada más y nada menos del Real Madrid.

Sin embargo, el partido era más que especial porque se jugaría en el estadio Municipal Carlos Tartiere, es decir, en casa frente a la afición ilusionada con el regreso de su equipo a LaLiga.

Desafortunadamente, el duelo ante los Merengues no fue cómo se esperaba y terminó con una derrota (0-3) más que dolorosa.

Sin embargo, lo más destacado del juego ocurrió en la tribuna, donde se vio al empresario mexicano, Arturo Elías Ayub, tomarse una foto con Florentino Pérez, presidente del Real Madrid.