Argentina golea a Puerto Rico 6-0

Lautaro Martínez y Lionel Messi festejan un gol de la selección de Argentina ante Puerto Rico. Este martes la Selección de Argentina ganó, gustó y goleó frente a Puerto Rico (6-0) en el Chase Stadium de Miami en el último partido amistoso de esta Fecha FIFA. Los actuales campeones del mundo, en una nueva exhibición de su talento, pasaron por encima del modesto conjunto boricua.

Esta vez, los goleadores fueron Alexis Mac Allister en dos ocasiones, Gonzalo Montiel, Steven Echevarría en propia puerta y Lautaro Martínez, también con un doblete. Lionel Messi, que no jugó contra Venezuela por ser cedido al Inter Miami para enfrentar al Atlanta en la MLS, no aportó goles a la goleada.



