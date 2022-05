Apunta Volcano a Kráneo

En la lucha libre tienes que forjar tu camino y tienes que enfrentar a quien sea y en mi caso yo quiero enfrentar a los grandes". VOLCANO, TÉCNICO

Para desarrollar su carrera luchística, Volcano sabe que tiene que enfrentarse a los mejores y por ello es que acabará con Kráneo.

A pesar de que juntos formaron la dupla de los Gorilas del Ring, ambos gigantes tuvieron un desencuentro que ahora simplemente es irreparable, con lo que ahora comienza una rivalidad que promete ser explosiva.

"Él tiene una gran carrera y siempre voy a estar agradecido porque me tomó en cuenta para los Gorilas del Ring, pero ahora yo tengo que demostrar que tengo que sobresalir en el Consejo Mundial de Lucha Libre y pasar por encima de Kráneo o de quien sea", aseguró.

El gladiador, de 1.95 metros de estatura y más de 130 kilos de peso, afirmó estar muy bien preparado para afrontar cualquier tipo de reto que venga de otros gladiadores de la Seria y Estable, pues su finado padre Guerrero de Acero II le inculcó grandes conocimientos de ambos bandos.

"Yo me he enfrentado a todos los estrellas del Consejo Mundial de Lucha Libre y con todos he dado el extra porque todos me han exigido, te puedo nombrar rivales como Hechicero, Terrible, Último Guerrero, todos han sacado lo mejor de mí", concluyó.