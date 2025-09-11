Mexicanos gastan hasta 150 mil pesos para ver al "Canelo"

La "Canelomanía" en Las Vegas se respira en cada una de sus esquinas. La ciudad del pecado se transforma cuando pelea Saul "Canelo" Álvarez y aún más, en la antesala de un nuevo aniversario de la Independencia de México.

Este jueves, en las inmediaciones de la T-Mobile Arena, donde se llevará a cabo la última conferencia de prensa antes de la ceremonia de pesaje previo al combate contra el estadounidense Terence Crawford, cientos de aficionados y seguidores del Canelo se acercaron con sus banderas de México, cinturones conmemorativos, gorras y playeras en apoyo al tapatío.

Está el caso de Eddy, un mexicoamericano que cree que "el que gane va a ser el Rey de la ciudad" y que lo que más le gusta del "Canelo" es "que une a todos los mexicanos y a los hispanos sin importar el resultado".

O el de Juan, un joven nacido en Monclova pero que se mudó a Dallas, Estados Unidos, a los ocho meses de vida, pero que no pierde la oportunidad de seguir al "Canelo" por cada estadio o Arena donde se presente y luce con orgullo su playera del Canelo Team y el cinturón de The Ring que será entregado al ganador el próximo sábado. Por esta faja, pagó más de 700 dólares, aproximadamente 12 mil 928 pesos mexicanos, para apoyar a su boxeador favorito.

En un reflejo de la unión que atrae Álvarez Barragán, está la pareja de Alejandro y Denise, que viajaron desde Coahuila a Las Vegas para ver la pelea de este 13 de septiembre, y que le confesaron a EL UNIVERSAL Deportes que, entre boletos de avión y entradas para el estadio Allegiant, gastaron más de 150 mil pesos mexicanos.