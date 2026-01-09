Anthony Joshua rinde homenaje a amigos fallecidos

El excampeón mundial de peso pesado Anthony Joshua rindió un homenaje a sus dos amigos cercanos que murieron en un accidente automovilístico en Nigeria. Joshua sufrió heridas leves en el accidente a finales de diciembre que mató a Sina Ghami y Latif "Latz" Ayodele. El vehículo en el que viajaban chocó contra un camión estacionado en una carretera principal cerca de Lagos.

"Gracias por todo el amor y cuidado que han mostrado a mis hermanos. Ni siquiera me di cuenta de lo especiales que son", publicó el jueves Joshua en Instagram. "Solo caminaba con ellos y bromeaba con ellos, sin saber que Dios me mantenía en la presencia de grandes hombres".







