Conquista Ángel Camacho Bronce en Mundial de Para Natación

Singapur, Singapur.-Ángel Camacho nadó hasta la medalla de Bronce en el Mundial de Para Natación celebrado en Singapur.

El tritón mexicano dio batalla en la Final de los 100 metros libres S4 al completar la prueba en 1'23"39, detrás de los representantes de Israel, que se llevó el Oro, e Italia, que fue Plata.

"Me siento muy feliz ya que todo el esfuerzo que se hizo para esta competencia dio frutos y en general fue una competencia muy buena donde el tiempo que hice fue un segundo arriba del mejor y en general estoy muy contento.

Esta la dedicó principalmente a Dios, a mi familia, a mi entrenador Fernando Vélez, a mis auxiliares, amigos y compañeros", mencionó.

Camacho regresará a la alberca mañana para otro reto en el buscará sumar su segunda presea y poner en lo alto la bandera de México.

"Sigue una prueba más en los 150 combinado, una prueba que es muy fuerte para mí y esperemos también ganar una medalla", finalizó.