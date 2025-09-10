Andrea Becerra conquista mundial de arco compuesto

La tapatía se coronó campeona mundial de tiro con arco compuesto, tras vencer 147-146 a la salvadoreña Sofía Paiz en la Final del Campeonato Mundial de Tiro con Arco en Gwangiu, Corea del Sur.

De esta manera, Andrea Maya Becerra es la primera mexicana en la historia en ganar un título mundial en la modalidad de compuestos.

Este oro individual se sumo al que ganó Becerra en equipo femenil y al bronce que obtuvo en equipo mixto también en esta justa.

Para Los Ángeles 2028, el tiro con arco compuesto tendrá la prueba olímpica en equipo mixto.



