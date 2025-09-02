Canelo Álvarez protagoniza Campaña de Moda Otoño 2025 para AMIRI

Saúl "Canelo" Álvarez vuelve a demostrar que su impacto va más allá del ring.

El campeón mundial de boxeo se convierte en la imagen principal de la campaña Otoño-Invierno 2025 de la firma estadounidense AMIRI, consolidando así su faceta como referente de estilo.

Bajo el lente de Hart Leshkina y en el entorno elegante de una mansión vintage, el tapatío aparece con looks que transitan entre lo formal y lo casual, reflejando tanto la disciplina del atleta como el carisma del hombre detrás del ídolo deportivo.

La colección presenta desde trajes de corte preciso y camisas de esmoquin con moños desanudados, hasta reinterpretaciones sofisticadas del sportswear, fusionadas con símbolos de su oficio como las vendas de boxeo.

"En esta campaña, Álvarez expresa su estilo personal a través de las prendas icónicas del guardarropa de AMIRI: trajes de corte preciso en tonos inesperados, la nostalgia elegante de una camisa formal con corbata, e interpretaciones elevadas de piezas clásicas del sportswear estadounidense", compartió la firma en un comunicado.

Para Mike Amiri, director creativo de la marca, Canelo encarna a la perfección el espíritu de la firma: la tensión entre la vida pública de las grandes figuras y su autenticidad fuera de los reflectores.