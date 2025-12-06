Regina Pedraza es la Deportista del Año 2025

Al encabezar la ceremonia "Tu Talento Triunfa en Tamaulipas", el gobernador Américo Villarreal Anaya llamó a la juventud tamaulipeca a seguir participando y trabajando juntos, con una visión humanista, para contribuir activamente a mejorar nuestra sociedad y a seguir siendo un ejemplo y referente en el estado.

Luego de entregar el Premio Estatal de la Juventud y el Premio Estatal del Deporte, Américo Villarreal afirmó que su gobierno lleva a cabo grandes proyectos a lo largo y ancho del estado, que les darán a las y los jóvenes la oportunidad futura, áreas de desempeño y de trabajo digno con una mejor calidad y oportunidad de vida.

¿Quiénes fueron los ganadores del Premio Estatal de la Juventud?

En un ambiente emotivo, lleno de energía y mucho entusiasmo, el gobernador rindió homenaje a las figuras más destacadas de la juventud y el deporte tamaulipeco y anunció que el próximo año igualará a un millón de pesos los premios para ambas distinciones.

La máxima distinción como Deportista del Año 2025 fue para Regina Azeneht Pedraza Lerma, exponente de la disciplina de esgrima, mientras que el Premio al Mejor Entrenador del Año correspondió a Alexandru Popa, de canotaje. También resultaron ganadores: Alejandro Amaya Hernández (Deportista Infantil); Ana Paola Ureña Cardin (Deportista Juvenil); Gabriel Alejandro Avilés González (Deportista Adaptado); Cecilia Martínez Aguilera (Deportista Veterano); Karla Berenice García Izaguirre (Deporte No Federado) y María Eugenia Ramírez Hernández (Mejor Promotor Deportivo).

Detalles sobre la ceremonia Tu Talento Triunfa en Tamaulipas

Este año, los nuevos integrantes del Salón al Mérito Deportivo son: Pedro Ramos Licón (Basquetbol); Pablo Javier Ortega Salinas (Beisbol) y Miguel Ramos Izquierdo, por más de 57 años como forjador de deportistas en la disciplina de voleibol.

El gobernador Américo Villarreal entregó un reconocimiento especial a Laredo Kid, una destacada figura de Tamaulipas en la lucha libre profesional, múltiple campeón en diferentes categorías, además de haber triunfado en eventos internacionales, en Estados Unidos y Japón.

Reconocimientos especiales a figuras del deporte tamaulipeco

En cuanto al certamen de Periodismo Deportivo, los ganadores fueron: Roberto Carlos Rodríguez Pérez, del periódico Hora Cero, en la categoría de Mejor Fotografía; en Reportaje, Luis Pablo Oliva Monroy, de Noti Gape; en Video Reportaje, José Misael Segura Meza, de El Mañana de Reynosa; en Crónica, Roberto Aguilar Grimaldo, de Info Norte y, en Entrevista, Beatriz Adriana Flores, de Hora Cero.

En el evento también tomaron parte Óscar Azael Rodríguez Perales, director del Instituto de la Juventud de Tamaulipas, y Manuel Virués Lozano, director del Instituto del Deporte, quienes destacaron los logros alcanzados en sus respectivas dependencias y agradecieron al gobernador por todo el apoyo brindado en favor de la juventud y de las y los deportistas tamaulipecos.