Amanda Serrano expondrá sus títulos contra Erika Cruz

Amanda Serrano expondrá sus títulos de peso pluma en su natal Puerto Rico contra la mexicana Erika Cruz en una revancha del sangriento combate que libraron en 2023.

La pelea se llevará a cabo el 3 de enero en el Coliseo Roberto Clemente de San Juan, anunció la empresa Most Valuable Promotions el martes.

Serrano (47-4-1, con 31 nocauts) se convirtió en la primera campeona indiscutible de Puerto Rico el 4 de febrero de 2023, cuando venció a Cruz por decisión unánime en el Madison Square Garden.

Sin embargo, ha estado peleando por encima de la categoría de las 126 libras recientemente, para los dos últimos combates de su trilogía con Katie Taylor, la campeona de las 140.

Ahora Serrano, campeona mundial en siete divisiones, baja de nuevo a su división preferida para una pelea que se disputará a lo largo de diez asaltos de tres minutos, la misma duración de los episodios que en el boxeo masculino.

Serrano defenderá los cinturones de la AMB y la OMB, habiendo dejado vacante la corona del CMB debido a su insistencia en asaltos de dos minutos para el boxeo femenino.

Serrano y Cruz (18-2-1 con cuatro nocauts) estuvieron parejas en primera pelea e intercambiaron muchos golpes, pero también chocaron cabezas, abriendo un corte que hizo que la peleadora mexicana pasara gran parte de los últimos asaltos limpiándose la sangre de los ojos.



