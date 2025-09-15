¡Final de fotografía!

Alphonce Simbu superó a Amanal Petros en el maratón masculino en el Campeonato Mundial el lunes en una carrera de 42.195 kilómetros a través de las calles de Tokio que se decidió en un sprint en la recta final de la pista en el Estadio Nacional de Japón.

"Nunca había visto algo así en un maratón", dijo el alemán Petros. "F ue como una carrera de 100 metros".

De hecho, más cerrado.

La diferencia en el maratón masculino fue de 0.03 segundos.

Las diferencias en las carreras de 100 metros masculinas y femeninas del domingo por la noche fueron de 0.15 y 0.05 segundos.

Fue el segundo día consecutivo en que un maratón se decidía con un sprint total hasta la línea. El día anterior, la keniana Peres Jepchirchir ganó la carrera femenina por 0.2 segundos.

La victoria del tanzano Simbu superó esa marca.

Fue el maratón más reñido en la historia de los campeonatos mundiales. Ambos hombres registraron un tiempo de 2:09.48, con la foto mostrando a Simbu cruzando la línea una fracción —0.03 segundos— antes.

"Fue solo intentar, intentar, intentar, y terminé" apenas por delante, dijo el tanzano Simbu. "Es increíble para mí. Hice historia hoy".

Simbu le da a Tanzania su primera medalla de oro olímpica o de campeonato mundial en cualquier evento.



