Alonso se disculpa con Hamilton

"En primer lugar, Lewis es un campeón, es una leyenda y luego, cuando dices algo, y siento repetirlo, en contra de un piloto británico, tiene una enorme repercusión en los medios de comunicación", respondió Alonso a "Motorsport".

"Nos han dicho muchas cosas a Sergio Pérez, a Carlos Sainz o a mí. Pero si se lo dices a un piloto latino, todo es un poco más de broma.

Cuando se lo dices a otros, es un tema más serio, pero de todas formas, sí, me disculpo, no estaba pensando en lo que dije. No creo que tampoco él tuviese mucha culpa (del accidente) en ese momento, para ser sincero después de ver las repeticiones, es un incidente típico de la primera vuelta, estamos todos muy juntos".

El dos veces campeón de la Fórmula 1 explicó que no pensó lo que dijo en ese momento.

"No, no, no, no pienso eso. Es algo que se dice con el calor del momento, pero como he dicho, no pienso nada de lo que dije, hay hechos que demuestran completamente lo contrario. Tengo un enorme respeto por él", señaló Alonso.

"El calor y la adrenalina del momento, luchando por estar entre los dos primeros o entre los tres primeros, me hizo hacer esos comentarios que no debería haber dicho, pero al mismo tiempo, como dije después de la carrera, fue un incidente de carrera en mi opinión. Cuando dices algo por radio, en ese momento, piensas que estás hablando con tu ingeniero, por lo que estás preparando la estrategia".

Ya en tierras neerlandesas, donde este fin de semana se corre el GP de los Países Bajos, Alonso se disculpó con Hamilton y la pipa de la paz se firmó con una gorra autografiada por el ibérico, lo cual compartieron en sus redes sociales.