Alegna González es subcampeona Mundial

La marchista mexicana Alegna González conquistó la medalla de plata en la prueba de 20 kilómetros del Mundial de Atletismo 2025 que se lleva a cabo en Tokio, Japón.

González terminó con un tiempo de 1:26:06, por detrás de la española María Pérez, quien detuvo el cronómetro en 1:25:54.

El primer puesto fue para la española María Pérez, quien detuvo el cronómetro en 1:25:54, mientras Alegna, de 26 años, lo paró en 1:26:06.

La tricolor dio pelea y se quedó cerca de subirse a lo más alto del podio. El tercer puesto fue para la local Nanako Fujii con 1:26:18.

González consiguió el quinto lugar en esta misma prueba durante los Juegos Olímpicos de París.

La chihuahiense se recuperó fisicamente en Japón, pues había batallado en los últimos días por problemas estomacales.



