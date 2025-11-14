Alcaraz asegura cerrar 2025 como No. 1 del mundo

A la hora de la verdad, Carlos Alcaraz necesitó menos de 90 minutos para asegurarse el número 1 del ranking al finalizar el año en el tenis masculino.

Alcaraz necesitaba una victoria más en las Finales de la ATP para superar a Jannik Sinner por el máximo sitial, y el astro español cumplió con el objetio al obtener el jueves una fácil victoria por 6-4, 6-1 sobre Lorenzo Musetti, barriendo así su grupo en el torneo de fin de temporada con los ocho mejores jugadores de la temporada.

"Significa un mundo para mí, para ser honesto. El número 1 del año siempre es un objetivo. Para ser honesto, al comienzo del año vi que el número 1 estaba muy, muy lejos, con Jannik allí, ganando casi todos los torneos que juega", dijo Alcaraz en su entrevista a pie la cancha.

"Desde la mitad de la temporada hasta ahora me puse el objetivo del número 1 porque pensé que estaba allí... y finalmente lo conseguí. para mí, lo significa todo, el trabajo que ponemos todos los días durante toda la temporada, altibajos... así que estoy realmente orgulloso de mi equipo y de mí mismo", agregó.

Se trata de la segunda vez en su carrera que Alcaraz, de 22 años, termina el año en la cima de la clasificación.

El jugador se convirtió en el más joven en terminar un año en el puesto número 1 cuando logró la hazaña a los 19 años en 2022.

"El tema de la consistencia en partidos o torneo siempre ha sido un lastre para mí", manifestó Alcaraz. "Yo creo que lo hemos hecho. En cada torneo he conseguido hacer final o ganar título o hacer un buen resultado... sin ninguna duda es la mejor temporada que he hecho hasta la fecha".

Alcaraz tenía que ganar tres de sus partidos en Turín para terminar como número 1, mientras que Sinner tenía que acabar invicto para defender su título y tener una oportunidad.

Alcaraz —quien admitió sentirse nervioso al comienzo del juego— no le dio esa oportunidad a su rival italiano, ya que barrió a Musetti a pesar de un público local parcializado, sellando el resultado en su tercer match point.

Fue su tercera victoria en el grupo Jimmy Connors y Alcaraz se enfrentará al ganador del duelo del viernes entre Alexander Zverev y Felix Auger-Aliassime en la semifinal del sábado.

DE MIÑAUR AVANZA

La victoria también catapultó a Alex de Miñaur a las semifinales después de que el australiano obtuviera su primera victoria en las Finales de la ATP.

De Miñaur venció 7-6 (3), 6-3 al estadounidense Taylor Fritz para su primera victoria en seis partidos en el torneo de fin de temporada para los ocho mejores jugadores tras su debut absoluto el año pasado.

"Finalmente gané aquí en Turín", manifestó De Miñaur, quien necesitaba una victoria en sets seguidos.

De Miñaur arrasó luego de dominar el desempate del primer set y selló la victoria con el saque de Fritz cuando dispuso de un match point, pero el estadounidense resistió. De Miñaur mantuvo la calma en su siguiente juego servicio para triunfar.

El séptimo cabeza de serie se enfrentará a Sinner en las semifinales.



