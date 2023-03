Es un error imperdonable.- Alcalá, sobre caso Tenis de Mesa

Solo un wild card o invitación de último momento que les otorgue la Confederación Panamericana de Tenis de Mesa podría ser la única posibilidad luego del error administrativo del presidente de la Femeteme, Miguel Cervantes, quien no inscribió a los seleccionados nacionales al torneo de Guyana, del 17 al 19 de marzo y clasificatorio para la justa centroamericana, que se celebrará del 23 de junio al 8 de julio.

"La situación es clara: no están inscritos. No pueden participar en el selectivo, reconocemos el error de la Federación, estos errores son muy delicados y la Federación Mexicana de Tenis de Mesa tomará cartas en el asunto para que esto no vuelva a suceder, son errores humanos, pero al final terminan afectando a los atletas, no podemos justificarlos de ninguna manera", expuso en entrevista a CANCHA la presidenta del Comité Olímpico Mexicano, Marijose Alcalá.

El COM intervino con la Confederación Panamericana de Tenis de Mesa para buscar la posibilidad de que los seleccionados nacionales compitieran en la justa centroamericana como parte del ciclo olímpico a París 2024.

"Nos han informado que tiene que esperar a que pase el selectivo de Guyana. La situación es clara e injustificable, pero estamos haciendo la gestión y ojalá lo podamos lograr en beneficio de los atletas.

"Estamos conscientes de que el equipo mexicano hubiera logrado su clasificación , es un error imperdonable".

En caso de recibir un wild card, el COM evaluará a los jugadores mejores rankeados y a quienes ganaron los sistemas clasificatorios.

'Solo nos queda alzar la voz'

El seleccionado olímpico Marcos Madrid responsabilizó a la Federación Mexicana de Tenis de Mesa de perder la oportunidad de clasificarse a los Juegos Centroamericanos y del Caribe El Salvador 2023 por un error administrativo.

"El argumento que nos dio la Federación Mexicana es que hubo una confusión en la convocatoria, el gran problema es que no nos inscribieron y en ese momento quedamos fuera.

"No hay que olvidar que nosotros somos atletas, no podemos tomar muchas acciones y solo nos queda alzar la voz y tratar de que nos escuchen las autoridades, los que tienen las cartas son ellos y debería la Federación arreglar el problema", expresó vía telefónica desde Francia.

Madrid señaló que le preocupa recibir alguna represalia de los organismos deportivos en México por alzar la voz sobre las problemáticas donde los atletas resultan perjudicados.

"Hasta aquí llega nuestro poder de alzar la voz y nosotros estamos cansados, en lo personal estoy desgastado de que cada 10 o 15 días hay un problema que yo tengo que arreglar y yo simplemente soy un jugador de tenis de mesa, me gusta competir. Siempre he estado alejado de la parte política, pero esta vez creo que sobrepasa los límites.

"Los atletas tenemos que hablar y esperamos que no nos vaya tan mal porque seguro en México habrá algunos problemas posteriores, pero nosotros somos atletas y solo queremos ser atletas y representar a México lo mejor posible. No queremos algo más así para nuestro deporte.