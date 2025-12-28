Pierde Alan Picasso ante Naoya Inoue

El mexicano Alan David Picasso resistió los 12 episodios ante Naoya Inoue, en Riad, Arabia Saudita, pero para vencer al "Monstruo" se necesita más, mucho más. El "Monstruo Japonés" validó su quinta defensa y se mantuvo como el campeón indiscutido de los supergallos.

Detalles de la pelea en Riad, Arabia Saudita

La pelea se llevó a cabo en un ambiente lleno de expectativa, donde los aficionados esperaban ver un gran enfrentamiento entre ambos boxeadores. A pesar de la resistencia de Picasso, Inoue demostró su superioridad en el ring.

Reacciones tras la defensa de Naoya Inoue

Tras la pelea, los comentarios sobre la actuación de Inoue fueron positivos, destacando su técnica y capacidad para mantener el título. Picasso, aunque no logró la victoria, mostró un gran coraje y determinación.

Impacto en el boxeo mexicano tras la derrota

La derrota de Alan David Picasso genera reflexiones sobre el futuro del boxeo mexicano en la categoría de supergallos, donde se espera que surjan nuevos talentos que puedan competir a alto nivel