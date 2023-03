Rey Mysterio será inducido al Salón de la Fama de WWE por Konnan

Una situación que habría sido aprobada por la relación del gladiador de AAA con la empresa estadounidense, que lo vio apoyar a Mysterio en sus primeras apariciones en ECW WCW.

Después de semanas de rivalidad entre Rey Mysterio y su hijo Dominik, todo el universo de la WWE ha sido testigo de la aceptación del reto por parte del histórico luchador con pasado en la AAA.

"Tú me has obligado a esto. Me has obligado a golpearte. No vas a faltarle el respeto a tu madre. Esa es mi esposa. ¿Quieres una pelea en WrestleMania? La tienes. Te veo en WrestleMania" indicó Rey ante la mirada de sorpresa de su hijo.