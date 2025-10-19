Verstappen gana fácilmente el sprint del GP de EEUU

Max Verstappen de Red Bull ganó con facilidad el sábado una carrera sprint del Gran Premio de Estados Unidos llena de choques, y luego se llevó la pole position para el evento principal en un día difícil para Oscar Piastri, líder del campeonato de la Fórmula 1.

Piastri y Lando Norris, quienes ocupan respectivamente el primero y segundo puesto en la lucha por el título, quedaron fuera en la primera vuelta de la carrera sprint. Después de que los mecánicos trabajaron a marchas forzadas para reparar sus autos, Norris se recuperó para terminar segundo detrás de Verstappen en la clasificación para el gran premio del domingo.

En cambio Piastri quedó en un distante sexto sitio .

Los resultados de un día abrasador en el Circuito de las Américas significaron que Piastri mantuvo su ventaja de 22 puntos sobre su compañero de equipo en la lucha por el título, pero no pudo ampliarla. Y el revés de McLaren abrió una gran oportunidad para Verstappen, quien ahora está a 55 puntos del líder con seis grandes premios y dos carreras sprint restantes en la temporada.

Verstappen está a 33 puntos de Norris en la pugna por el segundo lugar.

"Para nosotros , un resultado muy fuerte", dijo Verstappen.

El holandés está ejerciendo presión.

Verstappen es un tetracampeón que persigue la inusitada hazaña de un quinto título. Piastri y Norris están tratando de ganar su primer campeonato. Verstappen está compitiendo con una furia que tiene al paddock en vilo.

Ha ganado dos de las últimas tres carreras mientras que McLaren no se ha llevado una sola en ese lapso. Después de un bajón a principios de temporada que permitió a los McLaren alejarse en el campeonato, el resurgimiento de Red Bull ha elevado la temperatura en la lucha por el título.

Ésta sólo aumentará si gana nuevamente el domingo y McLaren no puede minimizar el daño.

"Han sido muy rápidos en las últimas carreras, Max y Red Bull", dijo Norris. "Creo que en la mayoría de los lugares a los que vamos ahora, pensamos que Red Bull será nuestro mayor competidor".