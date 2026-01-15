Torque GC será el equipo anfitrión del LIV Golf en Ciudad de México

Torque GC es el único equipo 100 por ciento latinoamericano en LIV Golf y con la llegada de Abraham Ancer, que se une a Carlos Ortiz, también es el más mexicano. A tres meses del regreso del circuito saudí al país, fueron presentados como el equipo anfitrión cuando el torneo se lleve a cabo en el Club de Golf Chapultepec del 16 al 19 de abril.

¿Cómo se prepara Torque GC para el torneo en México?

La temporada pasada, Torque GC finalizó sexto en la clasificación general, con una actuación destacada del chileno Joaquín Niemann, capitán del equipo, que, dentro de sus cinco victorias en 2025, una de ellas fue en México.

Para este año, tras la salida de Mito Pereira, el nuevo integrante del equipo es el mexicano Abraham Ancer, que dejó Fireballs GC después de cuatro temporadas, donde logró un triunfo en Hong Kong en 2024 y la temporada pasada terminó tres veces dentro del top 10. El equipo lo completan el colombiano Sebastián Muñoz y el tapatío Carlos Ortiz, que sumó seis top 10.

Detalles sobre la llegada de Abraham Ancer a Torque GC

La temporada tendrá su primer torneo en el Riyadh Golf Club de Arabia Saudita del 4 al 7 de febrero y llegará a la Ciudad de México del 16 al 19 de abril, con Torque como el equipo anfitrión.

"Tener el evento aquí es un orgullo, un privilegio y sabemos que es la manera de ayudar a crecer el deporte en México", declaró Ortiz en conferencia de prensa.

Por su parte, Niemann agregó que "jugar en México se siente como nuestra segunda casa y llevar esos colores en la camisa nos ayudará mucho", ya que para esta edición los jugadores llevarán la bandera mexicana en su uniforme.

Impacto de jugar en casa para los golfistas mexicanos

Jugar en México le pone presión. El dos veces golfista olímpico, Abraham Ancer, reconoció que lo que lo motivó a dejar Fireballs GC fue el hecho de que ellos tengan un equipo 100 por ciento español y que Torque sea 100 por ciento latinoamericano.

Sin embargo, confesó que jugar como local conlleva una presión distinta al resto de los torneos. "Yo siento que no importa donde juegue, siempre siento presión, pero obviamente jugando en México se siente un poco más. Trato de verlo como otro torneo más, aunque se siente diferente e intento llevar esas sensaciones hacia un lado positivo", declaró.