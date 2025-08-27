Djokovic pierde 1er set ante tenista proveniente de clasificación pero avanza a 3ra ronda de US Open

Por segundo partido consecutivo en este Abierto de Estados Unidos, Novak Djokovic pareció un poco lento, un poco fuera de ritmo, durante un tramo.

Esta vez, incluso perdió el primer set. Y luego, como siempre en Flushing Meadows, el astro con 24 títulos de Grand Slam avanzó a la tercera ronda.

Djokovic mejoró a 36-0 en las primeras y segundas rondas en Nueva York, un lugar donde ha ganado cuatro campeonatos, al remontar y vencer al local Zachary Svajda, número 145 del ranking y proveniente de la fase clasificatoria.

El serbio se impuso por 6-7 (5), 6-3, 6-3, 6-1 en el Estadio Arthur Ashe el miércoles.

"Realmente traté de absorberlo y disfrutar el momento, especialmente cuando gané el primer set", dijo Svajda, un joven de 22 años, originario de San Diego. "Me sorprendió un poco. Estaba como, ´¡Guau!´"

Se preguntó en la pista a Djokovic cómo se sentía en su primera competencia desde que perdió ante el eventual campeón Jannik Sinner en las semifinales de Wimbledon el 11 de julio mientras estaba afectado por una lesión inguinal,

"No tan bien, para ser sincero", respondió.

Svajda lo notó.

"Estaba fallando un poco", dijo el estadounidense, quien sufrió calambres en las piernas y los brazos a medida que avanzaba el partido. "Se estaba frustrando un poco."

Más tarde, en su conferencia de prensa, Djokovic de 38 años habló un poco más sobre su estado de ánimo.

"No es un problema de motivación. Es sólo que estoy un poco frustrado con mi juego, y luego paso por cosas internamente que — no quieres saber los detalles de lo que estoy pasando y diciéndome a mí mismo", explicó después de llegar a la tercera ronda de un major por 75ª vez, rompiendo un empate con Roger Federer por la mayor cantidad de apariciones de este tipo en la rama masculina.

"Sólo estoy tratando de estar concentrado. Sólo tratando de resolver el enigma una vez que estoy en la cancha", continuó Djokovic. "No es que no encuentre alegría en la cancha compitiendo. Disfruto competir, pero no disfruto no jugar bien. Por eso me pongo más presión a mí mismo y a mi equipo para ser mejor al día siguiente, en el próximo partido."

Eso será contra Cam Norrie, un zurdo británico que llegó a las semifinales en Wimbledon en 2022 y tiene un récord de 0-6 contra Djokovic.

Norrie superó al argentino Francisco Comesaña por 7-6 (5), 6-3, 6-7 (9), 7-6 (4) en cuatro horas y ahora es su turno de enfrentar la tarea que Svajda tuvo el miércoles contra Djokovic.

"Él hace todo muy bien, lo cual es increíble", dijo Svajda. "Estaba hablando con mi equipo y entrenadores antes, tratando de resolverlo. Es Novak Djokovic, así que no hay una gran debilidad."

¿Qué más sucedió en el Abierto de Estados Unidos el miércoles?

Carlos Alcaraz siguió avanzando en el Abierto de Estados Unidos gracias a una victoria que llegó exactamente un año después de que el español sucumbió en esa etapa del torneo de Grand Slam.

Alcaraz, cabeza de serie número dos y quien se afeitó la cabeza después de que su hermano le estropeó el cabello, necesitó poco más de uno hora y media para aplastar al italiano Mattia Bellucci, clasificado en el puesto 65, por 6-1, 6-0, 6-3 bajo las luces del Estadio Arthur Ashe.

Jack Draper, quinto preclasificado y semifinalista en 2024, se retiró debido a una lesión persistente en su brazo izquierdo. Los ganadores incluyeron a ambos subcampeones del año pasado — Jessica Pegula y Taylor Fritz — junto con la décima favorita Emma Navarro y la campeona de 2021 Emma Raducanu.

Ganó también Emma Navarro.

El número 12 Casper Ruud, cuyo récord de 0-3 en finales de Grand Slam incluye una derrota ante Carlos Alcaraz en Flushing Meadows en 2022, fue eliminado por 6-4, 3-6, 3-6, 6-4, 7-5 por el belga Raphael Collignon.

Collignon, número 107 del orbe, nunca había ganado un partido en un major ni jugado un duelo a cinco sets hasta este torneo. Aryna Sabalenka jugaba su partido de segunda ronda en el Ashe por la noche.

Altercado entre Townsend y Ostapenko

Taylor Townsend y Jelena Ostapenko se encararon y discutieron junto a una línea lateral de la Cancha 11, justo después de que la estadounidense ganó su duelo de segunda ronda por 7-5, 6-1.

Townsend, quien es primera del escalafón mundial en dobles, dijo que su rival letona, quien ganó el Abierto de Francia de 2017, le dijo que no tenía "clase ni educación".

¿Quién juega este ueves en Flushing Meadows?