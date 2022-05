A buscar la corona

A algunos pilotos les ha tomado sólo dos años para consagrarse y en otros casos tuvieron que correr más de una década para abrazar al éxito.

La Fórmula Uno no tiene una receta o un tiempo exacto para que un piloto logre su primer campeonato y si Sergio Pérez ha externado en más de una ocasión que esta temporada intentará alcanzar su primera corona, razones le sobran para soñar con el título.

Max Verstappen, actual monarca, le tomó siete años conseguir su primer campeonato en la F1 y lo hizo con 24 años de edad.

"Checo" es coequipero de Verstappen en Red Bull y el tapatío tiene 32 años y está en su temporada 12.

"Mi sueño es convertirme en campeón del mundo. Soy consciente de que no me quedan muchos años, pero de aquí a que llegue mi retiro lo quiero dar absolutamente todo. Este año he trabajado como nunca en adaptarme y mi familia ha estado ahí en cada cambio; no ha sido fácil, pero lo que esté de mi carrera, lo daré todo", dijo Pérez a la revista "GQ".

"No tengo que demostrar nada, tengo que demostrarme a mí, sé que puedo, estoy trabajando para ello y no quiero ganar carreras, hoy mi enfoque es ganar el campeonato".

Lewis Hamilton dominó la máxima categoría ganando siete campeonatos hasta que se le apareció Verstappen. El británico necesitó tan sólo dos campañas para alcanzar su primera corona, la cual llegó en 2008 cuando tenía 23 años y corría para McLaren.

La leyenda Michael Schumacher se consagró campeón de la Fórmula Uno por primera vez en 1994 con la escudería Benetton y lo hizo tras cuatro temporadas, mientras que al germano-finés Nico Rosberg le tomó 10 años adjudicarse su primer título.

MOTIVADO POR SUS ÉXITOS

Sergio Pérez se presentará en el debutante GP de Miami en su mejor momento desde que es piloto de Red Bull y lo hará como tercer lugar en el campeonato de la Fórmula Uno.

Su primera pole position en la máxima categoría, dos podios de segunda posición y 54 puntos marcan el inicio de temporada del piloto mexicano, que cada fecha quiere más.

"Ahora estoy luchando por las poles y los podios cada semana, lo que es una gran motivación para seguir empujando y mantener la concentración. Sólo quiero más semana tras semana", comentó "Checo" Pérez.

El tapatío fue de los primeros en rodar el circuito del Autódromo Internacional de Miami y este fin de semana espera tener una fecha como si fuera en casa.

PALMERAS Y PELOTAS

Una explosión de creatividad se pudo disfrutar a partir de este viernes en el arranque del GP de Miami con los diseños especiales de los cascos de algunos de los pilotos de F1. Las referencias deportivas destacaron en cascos como los de Lando Norris y Guanyu Zhou quienes optaron por presumir su afición por el basquetbol. Max Verstappen y Fernando Alonso optaron por utilizar palmeras, como homenaje a las playas de la sede."Checo" Pérez.

