¡A brillar!

A poco más de un año de haberse enfundado en el personaje, Sexy Star quiere consagrarse ganando una máscara hoy sábado en Triplemanía XXX Parte 2.

La originaria de Baja California no sólo se siente preparada para entrar a una jaula para medirse a 6 gladiadoras más, sino que además se compromete a buscar quedarse hasta el final para tener la posibilidad de, en el mano a mano, desenmascarar a una rival.

"Tengo apenas un año como Sexy Star y les he demostrado por qué me dieron el personaje y yo estoy enamorada de Sexy Star, amo mi trabajo y la empresa donde estoy, tengo la capacidad y la fuerza, y no tengo nada de miedo.

"Me gustaría medirme contra todas las luchadoras y si tengo la oportunidad de quedarme al último, no tengo miedo, me he preparado día a día para este encuentro y quiero llevar una máscara a mi vitrina", aseguró la Sensual Estrella.

La Sexy cachanilla se siente muy emocionada por participar en el magno evento de la caravana estelar, además de estar agradecida con la empresa por darle a las mujeres un lugar preponderante en esta fase de Triplemanía.

"Estoy muy orgullosa y porque nos están dando oportunidad a las siete luchadoras de demostrar nuestro momento y vamos a darlo todo y qué mejor que en una jaula, qué mejor que en una Triplemanía Parte 2 y qué mejor que todo el público nos va a estar viendo y todos van a voltear a ver el talento femenil", concluyó.