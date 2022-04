´Yo no hablé mal del arbitraje, sólo señalé un error´

Miguel Herrera, entrenador de Tigres, aseguró que no habló mal del arbitraje tras la derrota ante Necaxa, sino que señaló un error en el VAR que estuvo en el encuentro.

El estratega auriazul sacó una tableta en la conferencia tras el duelo ante los Rayos, donde apuntó la jugada del primer gol hidrocálido, de Rodrigo Aguirre, quien se encontraba en aparente fuera de juego, por lo que recibió un llamado de atención de la directiva y una investigación de parte de la Liga MX.

"¿Qué hice mal? ¿Ustedes no evidencian los errores arbitrales todo el tiempo en la televisión? No hablé mal del arbitraje, no dije que el arbitraje era malo, dije que había un error en la toma de decisiones del VAR, nada más, y ustedes constantemente en la televisión lo hacen ver. A final de cuentas debo preocuparme por lo mío, de lo que tengo que hacer, estos detalles de calentura tratar de enfriarlos lo más pronto posible", mencionó Herrera.

Respecto al duelo ante América, el "Piojo" resaltó el crecimiento que han tenido los azulcremas tras la destitución de Santiago Solari y la llegada de Fernando Ortiz, por lo que no es novedad que hayan dejado el fondo de la tabla.