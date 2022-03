Vuelve Toluca a pasarla mal en casa

Pachuca, con su buen futbol, aprovechó que Toluca sufre en su propia cancha para golearlo y tomar el liderato momentáneo del Clausura 2022.

Con goles de Víctor Guzmán, Nicolás Ibáñez y Yairo Moreno, los Tuzos se llevaron el triunfo 3-0 del Estadio Nemesio Diez, resultado que representa la tercera derrota consecutiva para los Diablos Rojos en condición de local.

Sin Leo Fernández, quien ahora causó baja por lesión, los choriceros fueron superados por un Pachuca muy efectivo, que además ligó su cuarto triunfo y el quinto en los últimos seis partidos, para llegar a 22 puntos. Los visitantes marcaron el primero al 12´, en un contragolpe que culminó Guzmán, recortando en el área a Oscar Vanegas y definiendo con potente derechazo.

Esa jugada condenó al defensor colombiano, que empezó a escuchar abucheos de la afición escarlata hasta que Nacho Ambriz decidió sustituirlo al minuto 40. Vanegas se fue molesto al banquillo y le recriminó la decisión a su estratega.

Pero ni esa ni las demás modificaciones fueron la solución, porque los choriceros siguieron cometiendo errores defensivos, sin poder generar peligro en el otro arco.

Al 69´, en una buena triangulación, Fernando Navarro sirvió para que Nico Ibáñez sólo empujara la pelota, tanto con el cual el delantero argentino llegó a siete en el torneo, sólo uno menos que André-pierre Gignac.

Después, Yairo Moreno, también a pase de Navarro, puso el 3-0 definitivo al ganarle la espalda a los zagueros y definir a primer poste ante la salida del portero, en el 85´.

Y como ya está siendo habitual, el Toluca, exhibido, se fue entre abucheos de su gente.

ATRAVIESAN DIABLOS MAL MOMENTO RECONOCE AMBRIZ SER EL RESPONSABLE

Ignacio Ambriz, técnico del Toluca, asumió la responsabilidad del mal momento que vive el equipo, que ante Pachuca sufrió su tercera derrota seguida en casa. "El responsable y el que se está equivocando soy yo, el equipo hoy no transmitió nada. No estamos finos en nada, ni para defender ni para atacar, y si hay algo que me tengo que criticar es a mí. No pensé que me fuera a costar tanto, la gente dirá que cada ocho días digo lo mismo, pero el equipo no está bien... estamos muy mal", expresó tras la derrota 3-0 con Pachuca.