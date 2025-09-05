¡Vuelve ascenso... hasta el 2026!

En mayo de 2025, 10 clubes de la Liga de Expansión acudieron al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), en busca de regresar el ascenso y el descenso al futbol mexicano, de manera inmediata.

Casi cuatro meses después y cuatro equipos (Atlante, Cimarrones, Alebrijes y Jaiba Brava) fuera de la querella, el TAS rechazó la apelación presentada por los otros seis clubes de la Liga de plata.

"El Tribunal Arbitral del Deporte ha rechazado la apelación presentada por clubes mexicanos de Segunda división contra la Federación Mexicana de Futbol (FMF), en relación con la solicitud de inmediata reinstauración del sistema de ascenso y descenso en la Liga mexicana de Primera División", revelan mediante un comunicado.

Sin embargo, el ascenso y el descenso sí volverán. Si bien, no de manera inmediata para esta temporada, tal y como lo querían, retornará para la próxima campaña 2026-27; la FMF suspendió el sistema de ascenso y descenso por seis temporadas en 2019-20- durante la pandemia de Covid-19.

La apelación presentada el 19 de mayo de 2025 solicitaba la reinstauración del sistema de ascenso y descenso en la Liga MX tras la decisión de la FMF del pasado 29 de abril que confirmaba que el sistema seguía suspendido para la temporada 2025-26.

"La Formación Arbitral confirmó específicamente que las temporadas deportivas que se veían afectadas por el Acuerdo de la Asamblea General de la FMF de 24 de abril de 2020 de suspender el sistema de ascenso y descenso se corresponden con aquellas mencionadas en la decisión tomada por la FMF el 29 de abril de 2025, siendo la última temporada la de 2025/2026", especifican en el comunicado.

No obstante, todavía se desconocen las reglas para los equipos que busquen el ascenso a partir de la siguiente temporada. En ese sentido, la Femexfut explicó que "la Asamblea General conforme a sus atribuciones, en su momento, determinará las reglas para la ejecución del acuerdo tomado en 2020".

Asimismo, el TAS detalla que los seis clubes de la Liga de Expansión que mantuvieron la disputa deberán pagar, entre todos, 280 mil pesos a la FMF.

"Ordena abonar la suma de CHF 12,000 [francos suizos] dividido en partes iguales a la Federación Mexicana de Futbol como contribución de los gastos legales y de otra naturaleza en los que incurrió este procedimiento", explicaron.

DECISIÓN

Golpe. El TAS no aprobó el regreso inmediato del ascenso y descenso para 2026.

Pago. Entre los seis clubes deberán pagar 280 mil pesos a FMF.

Reglas. La FMF señala que la Asamblea determinaría los lineamientos para ascender.



