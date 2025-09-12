Visitan Pumas a Mazatlán con miras a Play-In

Luego de la pausa por la Fecha FIFA, los Pumas de Efraín Juárez regresan a la actividad con su visita al Mazatlán FC, donde tienen como objetivo ganar, sumar tres valiosos puntos que le permitan llegar a la zona del Play-In.

El conjunto auriazul llega con una estadística favorable de cinco partidos consecutivos sin conocer la derrota, con saldo de dos victorias (Querétaro y Atlas) y tres empates (Necaxa, Toluca y Puebla), aunque con bastantes dudas en la ofensiva. En su último compromiso, antes del parón de selecciones, se quedó a segundos de no ganar y de volver a decepcionar a su afición con una igualada sin anotaciones en CU.

Imponerse a los Cañoneros es indispensable para sus aspiraciones de clasificar, sobre todo porque son rivales directos en la tabla general y los acechan con peligro. Actualmente, los dirigidos por Robert Dante Siboldi ocupan la decimoprimera posición con seis unidades, tres por debajo de los Pumas, quienes son décimos. Los del Pedregal nunca han perdido contra el equipo de la Perla del Pacífico, ni de local ni de visitante.



