A combatir la violencia

El fin de semana pasado, el futbol mexicano coleccionó un episodio más de violencia en los estadios y alrededores. En la Jornada 5 del Apertura 2025 se registraron tres hechos violentos, dos de ellos en estadios de la Liga MX, y el otro cerca de un inmueble.

Debido a estos sucesos, la Federación Mexicana de Futbol y la Liga MX endurecieron sus medidas de seguridad para buscar reducir la violencia en sus estadios, las cuales dieron a conocer por medio de un comunicado.

Previo al partido del Puebla vs Atlético de San Luis se registró una riña en la que una persona perdió la vida. En este caso, la FMF y la Liga MX esclarecieron que esto sucedió en la vía pública, y no en el estacionamiento del Estadio Cuauhtémoc.

En el Estadio Akron hubo una pelea entre aficionados de Chivas y familiares de un futbolista del FC Juárez, quien terminó con la nariz fracturada, según la versión de los afectados. El afectado presentó su denuncia ante el Ministerio Público.

Aficionados de Tigres protagonizaron fuertes peleas con seguidores del América, una de ellas dentro del Estadio Universitario, así como a las afueras del inmueble.

En el comunicado de la FMF y la Liga MX, se establece un apartado de "nuevas medidas de control", y otra titulada "medidas externas" que corresponden a las autoridades policiales y ministeriales. Aquí ambos organismos señalan que buscarán tipificar la violencia en los estadios como un delito grave.

"Se buscará ante las autoridades correspondientes que la violencia en estadios pueda ser tipificada legalmente como delito grave para endurecer la legislación".

Dentro de estas nuevas medidas, también se establecen otras dos:

"Se está coordinando con las autoridades de seguridad de los tres niveles de gobierno redoblar los operativos que se implementan de manera conjunta con la LIGA MX, al exterior e interior de los estadios de futbol, y antes, durante y al término de los partidos."

"Se fortalecerán los trabajos en la generación de Insumos de Inteligencia que se comparten a los Clubes y Autoridades para la toma de decisiones estratégicas, tácticas y operativas".



