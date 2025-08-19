Pega duro violencia

La violencia golea al futbol mexicano. En el caso más grave, una mujer perdió la vida luego de que se desatara una balacera al exterior del Estadio Cuauhtémoc previo al Puebla-Atlético de San Luis el pasado viernes.

Si bien esa riña entre franeleros escapa a las atribuciones de las autoridades deportivas, tampoco han sido ejemplares en donde sí existe competencia, como en el caso del Estadio de las Chivas.

El hermano del futbolista Ángel Zaldívar terminó con la nariz rota luego de una riña con aficionados de Chivas en el marco del juego ante Juárez.

"Increíble que pase esto en un estadio que será sede mundialista. Mi familia sufrió de violencia cuando fueron a apoyarme. No lo tolero y exijo que encuentren a los responsables", advirtió.

A pesar de que en el Estadio advierten que las fuerzas de seguridad tardaron solo 7 segundos en intervenir y de que hay videos en donde el hermano de Zaldívar también agrede, son recurrentes este tipo de situaciones en ese estadio ante las complacencias de la propia Liga MX y la FMF.

En el Apertura 2024, la Comisión Disciplinaria perdonó el veto del inmueble pese a que un aficionado del Atlas fue herido con arma blanca. Si eso se puede.... todo se puede.

Este año, al americanista Kevin Álvarez lo hirieron en la rodilla tras aventarle una botella de vidrio. ¿El castigo? Un partido de veto.

La Liga MX reportó dos detenidos en el Estadio Universitario durante el Tigres-América. Circulan imágenes de una riña al exterior en el que un fanático no tiene piedad al patear y noquear a una persona que ya estaba en el piso.

El Comisionado de la FMF, Mikel Arriola, aún no expresa una medida verdaderamente ejemplar.

Afuera del Universitario, barristas del Tigres golpearon a varios americanistas.

Nuevamente el estadio de Chivas vivió episodios de violencia durante un encuentro.

Al interior del Estadio Universitario se registraron varias riñas.