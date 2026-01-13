Rayados de Monterrey quiere a Antoine Griezmann

Este martes los Rayados de Monterrey sumaron su primera victoria en el torneo Clausura 2026 al vencer a los Rayos de Necaxa (2-0) en el estadio Victoria.

Detalles de la victoria de Rayados sobre Necaxa

Sin embargo, aunque apenas van dos jornadas del campeonato, desde España reportan que la directiva albiazul ya prepara su bombazo para el Apertura 2026. Según Alex Silvestre, panelista del famoso programa español "El Chiringuito", los Rayados de Monterrey quieren al delantero francés Antoine Griezmann.

"Hay un equipo que ha perdido recientemente a su estrella y que tiene el objetivo de cara a la temporada que viene de traer a otra, a un futbolista muy importante a sus filas", comentó Silvestre. "Ese jugador juega en nuestra liga (la española), en el Atlético de Madrid, y es Antoine Griezmann, y el equipo que lo quiere es Rayados de Monterrey, que ha perdido a Sergio Ramos y de cara a la temporada que viene quieren a Griezmann en el equipo", reveló.

¿Qué se sabe sobre el interés de Rayados por Griezmann?

Según el periodista español, la directiva comandada por el "Tato Noriega" ya contactó al delantero campeón del mundo en Rusia 2018 y la propuesta fue rechazada; sin embargo, todo podría cambiar después del Mundial 2026. "Me dicen que esta oferta económicamente y lo que ofrecen a la familia le agrada bastante", concluyó antes de mencionar que Griezmann tiene contrato vigente con los colchoneros hasta 2027.