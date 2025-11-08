Chivas avanza a Liguilla tras vencer a Monterrey

Los chivahermanos están ilusionados con ver a su equipo campeón por primera vez en ocho años. El Guadalajara venció con autoridad a Monterrey y llegarán a la fase de eliminación como uno de los clubes en mejor nivel en la Liga MX.

¿Qué ocurrió?

La victoria sobre los Rayados — un equipo contendiente al título — despertó en la afición rojiblanca una esperanza que hace mucho tiempo habían perdido. La gestión de Gabriel Milito llevó al club a la Liguilla de manera directa, luego que no poder clasificar al Play-In en el Clausura 2025.

¿Cuál es la reacción de la afición?

Es por ello que el triunfo 4-2 sobre La Pandilla desató incontables MEMES que provocaron las risas en las redes sociales. La tónica es la misma en cada creativa imagen: la afición del Rebaño Sagrado está ilusionada.