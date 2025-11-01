Cruz Azul se adueña del liderato del Apertura 2025 tras vencer a Puebla

Cruz Azul se adueña del liderato del Apertura 2025 tras vencer a PueblaLa contundente victoria de Cruz Azul hunde a Puebla en el último lugar de la tabla.
La Máquina Celeste del Cruz Azul se apropió del liderato del Apertura 2025... Al menos, momentáneamente.
Bajo la noche del Estadio Cuauhtémoc, los cementeros firmaron este viernes una contundente victoria (0-3) ante La Franja de Puebla.
¿Qué ocurrió?
Los goles de Mateusz Bogusz, Ángel Márquez y Omar Campos pintaron de celeste el recinto y de paso, hundieron definitivamente al Puebla en el sótano de la tabla general del torneo de la Liga MX.
¿Cuál fue la respuesta en redes sociales?
La respuesta en redes sociales no se hizo esperar. Especialmente, de aficionados que celebraron la victoria de Cruz Azul y su liderato, a la espera de qué pasará con los resultados de Toluca (que visita al Atlas) y Tigres (que juega ante el Monterrey) de la jornada 16.
