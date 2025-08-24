¡Líder solitario!

Monterrey es nuevo líder del futbol mexicano luego de vencer (3-0) a Necaxa en la cancha del estadio BBVA. El conjunto de la Sultana del Norte se hizo del liderato en solitario gracias a una gran exhibición en casa.

El cuadro de Domènec Torrent mostró un despliegue ofensivo que resultó letal para los Rayos. Al minuto 14 el argentino Lucas Ocampos abrió el marcador con un derechazo que puso en el ángulo del arco que resguardaba su compatriota Ezequiel Unsain.

No pasaron ni diez minutos cuando Monterrey hizo otro golazo en su cancha. Esta vez, el español Sergio Canales se mandó un gol olímpico al 20´. Los aficionados presentes en el BBVA se rindieron en aplausos ante la genialidad de "El Mago".

La fiesta del 102 aniversario que planeaba celebrar Necaxa en cancha rival fue estropeada por una de las ofensivas más letales de la Liga MX. Ya en el segundo tiempo, Sergio Ramos — capitán del conjunto de Rayados — puso las cifras definitivas desde los once pasos con un penal que se marcó en contra de Necaxa por una mano de Tomás Jacob.

Así, Rayados se hizo del liderato del futbol mexicano, mismo que buscará defender la siguiente semana cuando visiten al Puebla en la Jornada 7 del futbol mexicano.